另配合26日至29日舉辦的TTE台北國際觀光博覽會，於台北世貿一館國泰航空A713攤位現場另有一系列活動：現場購票可透過轉盤遊戲獲得限量好禮，現場登記成為國泰航空的國泰新會員，當日領取N2咖啡自行車氮氣飲品乙杯，會員現場購買飲品亦可賺取里數。

國泰航空精選優惠航點適用優惠航線（台北／高雄出發）及含稅價適用條款，東南亞9,641元起，優惠期間5月31日前，曼谷、宿霧、巴厘島、吉隆坡、河內、普吉島、雅加達、馬尼拉、檳城、金邊、胡志明、新加坡、泗水，適用出發日期為9月30日前。

中國大陸9,422元起，適用艙等經濟艙（輕便／標準／彈性）來回，包括北京、廣州、鄭州、重慶、成都、福州、海口、南京、西安、上海、青島、溫州、武漢、廈門等航點。

另外，日本12,262元起，包括東京（成田）、名古屋；中東及其他19,672元起，包括邦加羅爾、孟買、孟加拉達卡、德里、杜拜、加德滿都；澳洲＆紐西蘭24,951元起，包括奧克蘭、布里斯本、墨爾本、伯斯、雪梨；香港8,328元起，優惠期間5月31日前（去程限CX407／489／447／449），適用出發日期8月31日前，適用艙等經濟艙（輕便／標準／彈性）來回。