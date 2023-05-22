台南市議會國民黨團舉行記者會，痛批民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長時，長達232天沒進議會、登革熱造成122人喪命，甚至如今台南黑金性醜聞弊案罩頂，他才應該「先道歉再選總統」。（洪榮志攝）

國民黨總統參選人侯友宜前天參加網路節目時，為台南市長落選的謝龍介抱不平，稱「台南人沒眼睛、沒福氣」，儘管昨晚他已在臉書公開道歉，但民進黨仍窮追猛打。對此，台南市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長時，長達232天沒進議會、登革熱造成122人喪命，甚至如今台南黑金性醜聞弊案罩頂，他才應該「先道歉再選總統」。

今天中午國民黨團書記長蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、林燕祝、尤榮智、許至椿、盧崑福、李中岑等人，共同舉行記者會。蔡育輝說，2023年1月14日賴清德參選民進黨主席時，在台南的政見會上檢討「黑金」時，當場向在座官員說出「有幾根毛，大家都知道」的話，還要求市長黃偉哲起立道歉，此舉一出傷透台南人的心，因為真正要負起政治責任的罪魁禍首就是賴清德。

蔡育輝認為，台南是民進黨的民主聖地，在這個派出西瓜都會當選的城市，拜賴清德所賜，有高達4成2的市民不樂見民進黨繼續執政，支持賴清德的選民也只有4成3，原因何在？因為光是眼前發生在台南的88槍擊案、正副議長涉賄案、爐碴及太陽光電弊案、前經發局長陳凱凌貪汙案、前內政部次長陳宗彥性醜聞等案，全都與賴清德有關，賴清德有道歉過嗎？

王家貞也說，最沒資格講「愛、和平、非暴力」就是民進黨，民進黨的「愛、和平、非暴力」就是畫虎爛，所作所為全是假民主真暴力凌虐台灣人，該道歉的是賴清德、是民進黨。

蔡宗豪痛批，最早從台南落跑的市長就是賴清德，日前居然還講出房價在降，最好去跟努力賺錢但仍買不起房子的年輕人三鞠躬道歉。一個要選總統的現任副總統，在媒體上批評沒有任何公職的謝龍介，賴清德心腹陳宗彥去找小芸為何不見你道歉？台南市登革熱死那麼多人也默不吭聲，賴清德才應該道歉。

林燕祝認為，侯友宜口誤後非常有政治魄力地道歉，強調只是要請台南鄉親不要盲目相信民進黨；賴清德有口說別人沒心檢討自己，232天不進議會，這是賴清德的民主DNA嗎？台南鄉親122人登革熱死亡，卻不協助家屬申請國賠，連20萬元慰問金也不發放，賴清德道歉過嗎？