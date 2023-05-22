花蓮縣政府原住民行政處因應縣府辦公廳舍空間與使用調整，今天起在花蓮市美崙地區原環保局大樓提供服務，並將建物1樓規畫為原民產業、觀光、藝術、歷史與文化等資訊廊道，打造高品質與多元的洽公環境。

原民處表示，1996年立法院通過原住民委員會組織條例，成立原住民委員會，縣府因應時代潮流與需要，在2000年成立「原住民行政局」，首任局長為林進福，2008年機關編修，更名為「原住民行政處」，迄今已歷任7位處（局）長，包括林進福、林政儀、林碧霞、林錦師、曾玉霞、林國柱與陳建村。

原民處目前正式編制28人，設置輔導行政科、部落經濟科、藝術文化科、保留地管理科、部落經建科等5科，在縣府廳舍服務。

由於位在花蓮市民權路上的環保局去年9月25日因應空間不足等問題，遷移至花蓮縣環境教育數位中心大樓，縣府考量社會處與行政暨研考處等單位業務發展，及推動原民行政事務下一階段任務開展，調整府內辦公廳舍空間及使用方式，原民處將遷到環保局原廳舍服務。

原民處輔導行政科代理科長伊虹・比岱表示，原民處同仁已在19日下班後啟動搬遷作業並在21日完成，今天開始在新地點為族人服務，2樓以上為辦公區域，1樓將規畫為原住民族產業、觀光、藝術、歷史與文化等資訊廊道與知性空間，提供更高品質與多元的洽公環境與民眾服務。