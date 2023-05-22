台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）日前遭大陸國家安全機關以涉嫌從事危害國家安全活動進行刑事拘留並調查中，台北市議員洪健益今送台北市長蔣萬安呼籲中國釋放李延賀連署書，要求他好好思考後再決定是否簽署。蔣萬安強調，李延賀是台北市民，北市府已透過管道向家屬表達關心。

蔣萬安今赴台北市議會專案報告表示，雙城論壇是兩岸城市間交流活動，藉由觀光、文化和體育等領域合作，對雙方市政發展具正面助益，北市府將持續務實推動正常、良性的兩岸城市交流。

台北市議員苗博雅表示，李延賀遭中共國安部門調查，中國事後1個月才承認，國台辦發言人馬曉光更稱李涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，是主觀惡意行為。

苗博雅質疑，雙城論壇針對文化領域進行交流，但如果台灣文化人去中國不安全，難道還要鼓勵文化人去上海交流嗎？洪健益則送「關注李延賀強迫失蹤案 中國政府應立即停止違反人權之秘密關押與酷刑聯合聲明」，以及有著「習皇帝」字樣的小熊維尼玩偶，要求蔣萬安站在李延賀支持者立場思考為何他會被關押，再自行決定是否簽署聲明。

蔣萬安強調，李延賀是台北市民，北市府已透過管道向家屬表達關心。至於雙城論壇是進行城市、市政及文化等層面交流，一定會依照中央規定申請，獲得核准才會舉辦。