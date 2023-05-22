陳建仁：台不相信中國的九二共識

「平凡台灣女孩」凌友詩因擔任中共全國人大代表，被陸委會開罰50萬元，凌友詩指台灣如先承認九二共識，她或許會考慮繳款，也說陸委會此舉是在殺雞儆猴，行政院長陳建仁指兩岸之間的交流應該要秉持著和平對等、民主對話的方式來進行，台灣絕對不相信中國的「九二共識」、「一國兩制」。

陳建仁說，根據《兩岸人民關係條例》規定，我們不容許台灣人民參加在中國的政治機關，或者擔任團體的職務或活動，如果沒有遵照這樣的規定來，當然會按照相關法令來進行。

陳建仁強調，兩岸之間的交流應該要秉持著和平對等、民主對話的方式來進行，台灣絕對不相信中國的「九二共識」、「一國兩制」這樣的講法，更重要的是，所有台灣人民團結在一起，一起來捍衛台灣的自由、民主、法治，才能夠使得台灣愈來愈堅韌、愈來愈溫暖，而且也能夠讓全世界看到台灣在捍衛自由、民主、法治所做的努力，使這個區域能夠更加地穩定、繁榮跟和平。