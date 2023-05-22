現在正是荔枝產季，玉荷包果肉質地細緻，口感脆爽而清甜，加上產季短，每年都是眾人搶鮮的熱門商品，高雄市政府農業局把握「鮮」機於四大實體通路舖貨上架，並特別邀請市府美女發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直播主闆帥聯手搭檔，以帥哥美女組合直播行銷玉荷包，吸引超過17000人在線+1喊單，開賣半小時旋即爆單，一小時內銷售破千盒，農業局透過串聯線上線下銷售通路，為玉荷包開創多元銷售平台，滿足各種消費客群。

高市府發言人周璟瑜(左)農業局副局長王正一(中)與網路直播主闆帥聯手直播行銷玉荷包。(高雄市農業局提供)

農業局指出，高雄玉荷包的栽種面積2352公頃，其中大樹區栽種面積就佔了80%，為全台玉荷包最大、最著名的主要產地。除了享譽盛名的大樹產地，有香蕉王國之稱的旗山，亦是第二大重要產區。此次上架的玉荷包皆來自大樹、旗山兩大產地，藉由農民手工現採的方式嚴選直送至各大通路。高雄玉荷包特色皮薄肉厚籽小、肉質Q彈飽滿、鮮嫩香甜多汁，甜度達20度以上。然而玉荷包每年僅兩週產期的限定美味卻是稍縱即逝，農業局呼籲消費者欲購從速，錯過就要再等一年。

高市農業局副局長王正一(左一)親自上場推銷高雄玉荷包(高雄市農業局提供)

高雄農業局看準時下最夯直播帶貨浪潮，找來知名電商平台「瘋狂賣客」，並特別邀請市府美女發言人周璟瑜化身最強帶貨網紅，於5/21(日)在網路平台以直播帶貨方式搶鮮推出，強強聯手行銷大樹玉荷包，成為玉荷包的最佳「造后者」，與闆帥充滿默契的搭檔介紹，為產地強勢帶來聲量與訂單，瘋狂賣客將持續追加產地出貨量。

高市府美女發言人周璟瑜(左)化身最強帶貨網紅，在網路平台以直播帶貨方式搶鮮推出大樹玉荷包，成為玉荷包的最佳「造后者」(高雄市農業局提供)

此外，農業局在實體通路方面的推廣更是不遺餘力，在家樂福、大潤發、新光三越、Mia C’bon等四大連鎖銷售通路率先鋪貨上架。並於5/27(六)起，在各大通路陸續舉辦總計超過60場的試吃推廣活動，歡迎消費者前往試吃選購。

高雄玉荷包除了網路行銷，在四大連鎖銷售通路也鋪貨上架。(高雄市農業局提供)

高雄農業局長張清榮表示，高雄是全台玉荷包產量最大、品質最優的產地，大樹區更擁有荔枝王國的封號。為了讓消費者選購優質的玉荷包，農業局著重於去蕪存菁，提倡枝葉與果粒分離，將枝條留在產地滋養土地，果粒實重的出貨，此舉不僅達到友善環境，更能減輕家戶的廚餘。局長也強調，由於玉荷包是台灣產期最短的水果之一，農業局透過電商平台、網紅直播帶貨、實體連鎖店面等多管齊下方式行銷玉荷包，盼藉由多元的銷售管道，方便消費者選購新鮮現採的玉荷包。