王子在《全明星運動會3》獲得MVP。（喜鵲娛樂提供）

王子邱勝翊近年活躍於真人實境節目，2年內參與6檔節目，包括《全明星運動會3》﹑《全明星觀察中2》﹑《原子少年》、《來吧！營業中2》﹑《願望合夥人》及《社長之路》。他21日在社群感性發聲，「今年參加許多實境，努力做好自己本份的工作，盡力的將歡樂帶給觀眾，就是我最大的使命，也因爲這些節目認識許多優秀的夥伴，謝謝大家的厚愛。」王子透露，無論是節目或戲劇演出，他都會全力以赴，並希望很快有新作品跟大家分享。

王子先在2021年底的《全明星運動會3》擔任隊長，雖然最後紅隊沒有拿下總冠軍，但長達半年的訓練及比賽，也讓共患難的隊員們累積深厚感情，他也於賽季中拿下2座MVP殊榮。接著，她與郭泓志、弟弟邱宇辰等人參與的《全明星觀察中2》，在節目中展現有別於以往的偶像形象，下田、抓田螺、民宿小幫手等樣樣來，更是從一開始連煎蛋都不會的廚房小白，進步到能獨立完成一道料理。

王子在《原子少年》與昔日JPM隊友廖允杰、邱宇辰合體，搭檔「地球」重新詮釋經典歌曲〈那不是雪中紅〉，掀起一波回憶殺。他也於Ozone在今年4月舉辦的《One And Only》演唱會中擔任唯一嘉賓，讓演唱會現場尖叫連連。

正在熱播的《來吧！營業中2》集結謝金燕、修杰楷、楊銘威、HOLD住姐謝依霖等豪華陣容，在台北東區開立一家前所未見的「星之沙龍」。在店內擔任「實習設計師」的王子，更是與修杰楷在去年10月就開始向髮神吳依霖請益，學習各種美髮的專業知識，完美主義的他在節目錄製過程中更都是每分每秒戰戰兢兢，深怕有一絲差錯。王子笑說：「因為我是一個很重視頭髮的人，對我來說髮型、頭型、角度等都非常重要，我也把每一位客人的頭髮都當成是自己的頭髮來照顧。這跟《全明星運動會3》比起來又是另一種心理層面上的壓力。」

另檔《願望合夥人》，由16位擁有不同MBTI人格的KOL們於七天六夜中進行一場大型的闖關遊戲，最終優勝者可獲得價值300萬元的NFT，堪稱「元宇宙版魷魚遊戲」。王子也同陶晶瑩、陳零九、任容萱在明星觀察室中齊聚一堂，樂當吃瓜群眾。熱愛玩各種遊戲的王子也頻頻向節目組喊話「希望能舉辦第二季，我一定馬上請公司幫我報名！」

除了上述以常駐嘉賓參與的節目外，王子更以「最強打工仔」身份加入《社長之路》，協助李李仁、鄭元暢、劉品言在新竹開著貨卡、一路挑戰經營流動商店。從運動員到髮型師再到工讀生，王子除了演員及歌手的本職外，更是勇於嘗試新事物，不但是對自我的挑戰也是希望能給觀眾們帶來更多面向。王子也說「最近身邊的人都說不管在什麼時段打開電視都能看到我，希望大家不要看膩（笑）而不管身處哪個位置、擔任什麼角色，我也都會盡全力做到最好。」