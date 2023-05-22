前新聞主播蕭彤雯氣質出眾又擁有亮眼外貌，獲得許多粉絲喜愛，2021年她進行健檢時，驚覺罹患肺腺癌零期，好在發現得早，動完手術已經痊癒，沒想到她近日驚傳身體出狀況，她表示「頭脹痛了三天，吃頭痛藥都沒用」，更附上一張紅色血斑爬滿美背的驚悚照，嚇壞大批網友直呼：「還以為是社長被家暴了 」

蕭彤雯透露最近吃頭痛藥也無法紓緩頭脹痛，天氣又熱到讓她睡不著，整晚翻來覆去，直到昨(21)日她陪打球、騎完腳踏車後，驚覺自己可能中暑，於是去刮痧後感嘆：「明明才520怎麼就這麼嚴重？那今年可能是強聖嬰年，後頭豈不中暑中不完？」蕭彤雯隨文附上刮痧後的結果，美背殘留著一條條瘀痕，看來怵目驚心。

此照一出，網友們紛紛關心她：「主播辛苦了好好休息，這兩天的天氣讓好多人都感冒刮痧。記得出門要帶上外套，多保重」、「好嚴重，彤雯要多喝水唷，話說~我也掛病號了」、「美女保重身體多喝水平安吉祥」、「猛一看以為是鬼滅之刃的角色」、「哇塞很嚴重，我朋友也是會這樣，她都說是鯛魚季」、「多喝開水，暫時不要吃甜食」。