法國總統馬克宏在日本舉行的七國工業集團（G7）峰會結束後，周日（21日）馬不停蹄前往蒙古訪問。馬克宏是第一位到訪蒙古的法國總統，蒙古官方為其舉行了歡迎儀式，並形容馬克宏此訪具有歷史性意義。

馬克宏當天稍晚通過社交媒體，向蒙古總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）、蒙古政府和人民，對法方的歡迎表示感謝，並配以他與呼日勒蘇赫握手的影像畫面。

馬克宏與呼日勒蘇赫在蒙古包中舉行了會談。根據法國官方早前發布的消息，馬克宏將與呼日勒蘇赫討論國際局勢、應對氣候變化、防治荒漠化等全球性議題。法國艾里賽宮（Elysee）亦透露馬克宏行程，表示其將在烏蘭巴托停留一晚，並與呼日勒蘇赫共進晚餐，第二天將參觀成吉思汗博物館，再於當晚返回法國。

據法新社報導，法國有消息人士表示，蒙古位處俄羅斯和中國之間，但該國政體為自由主義政府模式。蒙古正試圖讓其夥伴關係多元化，以便能夠更強大以應對毗鄰的俄中。

消息人士還透露，法蒙在雙邊層面上，法國認為和蒙古有非常重要的合作可能性，特別是能源方面，因為蒙古為減少依賴煤炭，正努力脫炭。值得注意的是，以美國為首的西方國家近期都對蒙古深感興趣，認為該國可作為抗衡中國崛起的部分戰略。