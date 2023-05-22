雲林縣四湖鄉「谷城國際酒店」，打開房間窗戶就可看到參天宮關公廟。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟香火鼎盛，國內外已有上萬處分靈，每逢星期假日進香人潮不斷，不少遊客會留宿過夜，旅宿業者因此在廟旁興建國際酒店，上個月底試營運，業者吳明瑞表示參天宮是全台關公信仰重鎮之一，還有三條崙海水浴場、海清宮包公祖廟等景點，希望藉由提供優質住宿環境，吸引更多人來四湖旅遊。

參天宮因靈蹟不斷，信眾與日俱增，許多信眾為了隨時供奉關聖帝君，擲筊後請駕關聖帝君分靈，據廟方統計，全台已有上萬處分靈，大陸、新加坡、美國、日本、馬來西亞等國家也都有關聖帝君的虔誠信眾，幾乎全年都有信眾來參拜，周休二日後夜宿信眾愈來愈多，廟方雖設有香客大樓，仍不敷使用。

四湖鄉旅宿業者吳明瑞認為未來參天宮遊客只會增不會減，但鄉內缺乏大型旅店，無法提供遊客更優質的住宿環境，因此決定興建「谷城國際酒店」，地點就在參天宮旁，2年多前開始興建，今年4月底試營運，令不少民眾驚豔「沿海偏鄉竟有大型國際酒店」、「距參天宮不到50公尺非常方便」。

吳明瑞表示，酒店為地下1樓、地上6樓建築，共有50個房間，可供2輛遊覽車遊客住宿，興建期間便吸引連鎖超市、餐飲業者在周邊設店，用餐購物都很方便，預計在農曆6月24日配合關聖帝君聖誕活動正式開幕，保守估計每年可帶來2萬人的住宿人潮，帶動地方消費與旅遊產業。

地方民眾指出，參天宮信眾日多，星期假日鄉內旅店經常一位難求，加上這幾年雲林縣政府在三條崙海水浴場推動風箏衝浪等水上活動，遊客明顯增加，「谷城國際酒店」能提供更多元的住宿環境，大家都樂觀其成。