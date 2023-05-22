台北市長蔣萬安上任後，推出多項政策，包含發放重陽敬老金1500元、生育獎勵金加碼等。民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩質疑，蔣萬安上任後進行大撒幣，8年後重陽敬老金發放需要10.3億元，等於80家公辦民營日照中心或300班公幼2歲專班。社會局回應，目前重陽敬老金發放還在財政紀律內。

黃瀞瑩指出，蔣萬安上任後進行多項大撒幣政策，不少東西都是加碼，包含生育獎勵金、重陽敬老金，U-Sports預算議會則尚未通過，發現金的撒幣政策是最簡單、最喜歡也最輕鬆的，但是否是長遠之計仍要評估，如今年重陽敬老金需要8.2億元預算，但台北市為老年化速度最快的城市，8年後就需要10.3億元。

黃瀞瑩質疑，接下來2023到2031每年增加預算，最後重陽敬老金總和超過84億元，每樣預算都增加，要刪哪項？重陽敬老金未來是否會排擠到其他社福預算或現有福利政策？以10億元粗估，相當於80家公辦民營日照中心或者是300班公幼2歲專班人事費和工程費。

蔣萬安反擊，民眾黨如果執政，依照政見也要發放重陽敬老金，難道黃瀞瑩要反對嗎？還是認為要減少數額？如果有意見可以說出來。

另，行政院主計總處2011年建置社福支出預警機制，若社福支出增加就需函送主計總處，並以扣地方補助款處罰。黃瀞瑩追問，加碼重陽敬老金，是否會遭中央扣減補助款？

蔣萬安回覆，不會被扣款項。社會局長姚淑文補充，目前重陽敬老金發放還在財政紀律內。