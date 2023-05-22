資策會MIC預估，2023年全球衛星產業規模為3034億美元，目前臺廠多投入於地面設備。展望未來，各國發展主權衛星以及商用衛星皆持續驅動衛星產業成長，2030年將達到5,022億美元，低軌道衛星顆數預估從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。

觀測低軌道衛星服務發展，資策會MIC資深產業分析師林忻祐認為有四大趨勢。一、俄烏戰爭凸顯韌性網路的重要性，低軌道衛星單顆成本低、具商用製造成本優勢，預期商用衛星可持續加速主權衛星發展；二、「回傳應用」將促使衛星與電信業者形成夥伴關係，透過共同合作行動寬頻的基地台回傳，並授權電信營運商代銷服務；三、電信、衛星營運商將競合不同衛星服務，在一般地區為競爭關係、在偏遠地區可合作行動回傳以及緊急簡訊等；四、未來衛星直連應用將擴大衛星產業生態系，由於衛星直連需要調整手機零組件與演算法才能進行，生態系將涵蓋晶片業者與手機設備商。

以台灣業者來說，昇達科已經成為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商，法人也預估，昇達科今年低軌衛星占比整體營收有機會逾2成，且因為低軌衛星得比重提升下，也有助於昇達科全年毛利率表現。