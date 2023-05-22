新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫─複合式餐飲訓練班第01期」近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫─複合式餐飲訓練班第01期」近日結業，學員們經過54小時的訓練後，學習到改善烹飪技巧及加強廚房的安全知識，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市中餐服務人員職業工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為餐飲業創業者或從事人員。

莊鑑川指出，此次學員的學習期間是自3月17日至5月12日，在54小時的課程中，學員們學習到如何加強廚房的安全知識、食物先後處理的衛生觀念、鍋碗的消毒、刀具種類應用。另也學會專業相關知識，能適應目前市場之人才需要、成本控制、食品衛生安全、了解正確使用食品添加物、食材特性及儲存方式。

此外，課程中，也能學到烹飪技巧，同時能以所學之專業知識、技能，學以致用順利快速的投入職場，提高職場的競爭力。學員們在結訓時，工會也提供輔導，讓有創業意願的學員自行創業開店、與餐飲相關行業洽詢工作機會，提供學員就業管道及訊息。