Sandy產後回歸《小明星大跟班》首次錄影，第一集在上周三播出就收視創新高，當日邀請元元、蘿拉、林艾融、Wendy璇璇（林宛璇）、短今、可妹等女星，各自穿上自己最滿意的泳衣套裝出鏡，進行「女明星沙灘戰袍對決」，而台泰混血兒可妹（Cora）憑藉健康小麥膚色及完美的體態奪冠。

近日節目《小明星大跟班》趁著初夏季節，邀請元元、蘿拉、林艾融、Wendy璇璇（林宛璇）、短今、可妹等女星，各自穿上自己最滿意的泳衣套裝出鏡，進行「女明星沙灘戰袍對決」，當中獲得第三名的「呆萌女神」元元穿著黑色X字形泳裝，胸前圓弧取縣一覽無遺，特殊的設計讓一旁的素人評審認為相當特別。

接著，並列第二的是Wendy與林艾融，和元元同樣選擇黑色系泳裝的Wendy，展露出她的身材優勢，大方秀出她纖細修長的美腿，而擁有「最美MC」封號的林艾融，泳裝風格走向青春活力的路線，綠色比基尼套裝也襯托出她白皙的皮膚。

最後，奪下這次泳裝對決冠軍的則是「台泰混血女神」可妹，擁有健康膚色的她穿著藍色系比基尼，滾邊螢光橘的色彩搭配更襯出她小麥色的肌膚，成功營造活力充沛的海洋風，且她凹凸有致的身材曲線加上明顯的腹肌線條，讓在場女性素人評審們幾乎一面倒將票投給她。

元元、蘿拉、林艾融、Wendy璇璇（林宛璇）、短今、可妹在節目進行「女明星沙灘戰袍對決」。（ 影片嵌入自《小明星大跟班》YouTube）

事實上，可妹（Cora）為啦啦隊「Luxy Girl」的成員，該隊曾因一段隊員穿著火辣跳著整齊的刀群舞影片在網上流傳而受到關注，而她們是台灣少數的美式風格的啦啦隊，還被稱為是「地表最性感的舞團」，加上部分成員皮膚較健康，讓許多人看到影片後大讚「這好美式風！而且不是簡單應援而已，看得好過癮！」