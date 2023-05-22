黃姓駕駛輕傷並未送醫。（翻攝畫面）

北市重慶北路三段、酒泉街22日中午1時20分，發生一起水泥攪拌車翻覆意外，後方攪拌桶破裂，水泥淹沒人行道，黃姓水泥攪拌車司機輕傷，並未送醫，至於事故原因，警方調查釐清。

黃姓司機疑車速過快，自重慶北路左轉酒泉街，重心不穩，整輛車往右側傾倒，四輪朝天躺在人行道上，所幸當時並無人經過，僅後方運送的水泥滾桶破裂，水泥溢出，導致一輛機車輪胎被淹沒5公分。

警方表示，事故發生後，35歲黃姓司機酒測值0，身上有些許挫傷，但他表示不需要送醫，至於事故原因將後續調查。