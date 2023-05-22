必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」將「大腸蚵仔麵線」結合舊金山手工餅皮，再撒上大把香菜，還沒開賣就引發網路討論。（必勝客提供）

創意無極限的速食品牌必勝客，又把經典台灣小吃變身，用道地國民美食「大腸蚵仔麵線」結合必勝客招牌的舊金山手工餅皮，再撒上大把香菜，推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」吸引社群關注度。23日起搶先於PK雙饗卡APP獨家開賣，而個人獨享的6吋「香菜大腸蚵仔麵線比薩」則在必勝客「Hot燒站」台北信陽店獨家販售。

台灣夜市小吃遠近馳名，比薩創意發明家必勝客先前就曾經把臭豆腐、鹹酥雞、珍珠奶茶通通變成台味小吃比薩；而一向在小吃排行榜名列前茅的「大腸蚵仔麵線」則是網友心中還沒被做成比薩的遺珠之一，這次必勝客經過精心研發嚐試，開賣「香菜大腸蚵仔麵線比薩」，除了在粉專率先宣告加入「麵線神教」，更出動「阿必大腸蚵仔麵線攤車」巡迴宣傳。

必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」選用台灣50年老店麵線，搭配鮮嫩肥美的在地蚵仔，還有以八角、丁香等十幾種香料滷製的香Q大腸，加上濃郁起司與麵線的完美融合，讓比薩在經過烘烤之後還能保有濃郁鹹香的大腸蚵仔麵線香氣。最後當然不能少了來自彰化的新鮮香菜，讓「香菜大腸蚵仔麵線比薩」風味更到位，必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」不但外觀超級誘人，口味同樣非常豐富、有層次。

必勝客重磅台味鉅獻「香菜大腸蚵仔麵線比薩」限定搭配Q軟、口感清爽的舊金山手工餅皮，23日至29日在PK APP獨家搶先開賣，單點一個「香菜大腸蚵仔麵線大比薩」嚐鮮優惠價399元，也可用原價780元享有外帶買大送大、外送買大送小優惠。如果想吃6吋個人版「香菜大腸蚵仔麵線比薩」（售價169元），就一定要到必勝客「Hot燒站」台北信陽店品嘗。