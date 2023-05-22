國中教育會考結束，台南市繼日前推出文昌觀光路線，提供考生祈求考運順利，再度瞄準學生旅遊市場，即日起推出多項旅遊景點的考生優惠，只要憑會考准考證，在多處指定景點都能享受折扣，要考生「准考證先別丟」。

全台學子人生中第1次重要考試及是國中會考，台南市日前推出「考運路線」，提供考生在考前拜遍文昌廟，祈求考運順利，成效受好評。

國中會考21日落幕，全台有近20萬名學生打完考仗後提前放暑假，全面解放大考壓力，台南市觀旅局順勢推出考生觀光優惠專案，爭搶考生旅遊市場大餅。

台南市觀旅局與13處觀光景區與店家合作，即日起至6月底止，憑會考准考證即可享受各種優惠，包括門票折扣、用餐與購物折扣，台灣歷史博物館與美雅家具觀光工廠甚至憑證即能免費入場。

台南市觀旅局代理局長林國華表示，台南市考生優惠方案挑選的景區或店家，從山區到沿海都獨具特色，任考生依照喜好與家人規畫一趟旅行，放鬆考試壓力。

憑准考證可享優惠的店家包括，1.柳營尖山埤渡假村：門票、用餐與住宿皆有優惠。2.烏山頭水庫內的八田與一紀念園區販售商品9折、太陽能遊湖船票優惠、烏山頭大飯店用餐免服務費。3.虎頭埤風景區：門票半價。4.葫蘆埤自然公園：1樓商店消費享9折優惠、2樓餐廳霜淇淋買1送1。4.走馬瀨農場門票優惠。5.雙春濱海遊憩區門票優惠。6.北門錢來也商店消費滿100元享9折優惠。7.七股鹽山入園費半價、部氛商品半價優惠。8.井仔腳瓦盤鹽田消費滿888元可抽獎。9.馬沙溝海洋休閒運動渡假中心免費兌換冰棒。另台灣歷史博物館與美雅佳具觀光工廠憑證免費。