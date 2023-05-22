台水公司翁公園淨水場依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，辦理停電電氣設備檢驗，將於5月25日上午9時起對大寮區、鳳山區與大樹區等停水，將停水至當日晚間11時，影響十餘小時、共3萬6561 戶。以及對大寮區部分區域民眾降壓供水，影響4909 戶。

台水公司說，停水分兩部分，首先，停水區域將於5 月 25 日上午 9 時至晚間8時，合計 11 小時。區域包含大寮區：大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里等。鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里等。大樹區：瓦厝街小型工業區一帶，九曲堂里等。以及和發工業區及萬大工業區。

停水區域還包含大寮區的大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。

至於降壓區域是大寮區的前庄里、中庄里，戶數為 4909 戶。水公司呼籲，請民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。