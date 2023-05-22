韓國總統辦公室有關負責人22日接受韓聯社電話採訪時表示，有觀點認為，韓美日領導人會談可能將於今年夏季在華盛頓舉行。韓國國防部副部長申范澈當天做客一檔廣播節目時則表示，三國領導人有可能於夏天會晤，還可能於9月聯合國大會舉行之前在華盛頓會晤。

韓國總統尹錫悅21日藉由出席七國集團（G7）峰會之際，在日本廣島與美國總統拜登、日本首相岸田文雄短暫會面。據外媒報導，拜登在會上表明邀請韓日領導人訪問華盛頓之意。據悉，三方將先考慮本國政治活動、領袖外交日程等因素，再敲定具體時間。

若三方華盛頓會晤成行，這將是美日韓領導人首次專程為舉行「三邊會談」而聚首，而非借多邊會議之機會面。韓國總統室方面評價稱，拜登邀請韓日領導人訪問華盛頓，而非借聯合國大會之機會面，體現出拜登加強美日韓三邊合作的意願。

韓國總統室一名高官表示，美日韓領導人將在三邊會談上全方位商討合作事宜，若三邊領袖會談長期發展下去，有望形成「美日韓三國領袖穿梭外交」機制。