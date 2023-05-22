據傳彰化田中警分局的邱姓警員，21日開車行經名間鄉員集路與民眾發生行車糾紛，竟追撞民眾引發撻伐，田中警分局副分局長洪威麟今表示，據了解張姓駕駛從對向擦撞邱員後照鏡，邱員要求下車並報警，不料張姓駕駛竟逃逸，期間蛇行、急煞導致邱員從後方不慎追撞，強調尊重南投警方依法處理，本分局也會依法究責。

據了解，現年43歲的邱姓警員與張姓男子21日傍晚6時許在名間鄉員集路發生糾紛，邱警攔車理論不成，雙方於員集路上展開追逐競駛，據傳邱警5度從後方追撞張男的車輛，造成張男失控造成車輛撞山壁後翻車後，邱警才下車查看狀況。

田中警分局副分局長洪威麟今出面表示，邱員從警15年無不良紀錄，當天下班駕駛自用小客車行經員集路，張姓民眾不慎擦撞邱員左邊後視鏡，邱員下車要求報警處裡，沒想到對方竟然直接逃逸。

邱員見狀迴轉上前討說法，沒想到張姓民眾駕駛車輛忽左忽右，又數度急煞，當時邱員為了將其攔停，開到張姓民眾車輛左邊，期間有幾次輕微碰撞，最後張姓民眾急停造成邱員煞車不及撞上。

洪威麟表示，本案是否有涉及危險駕駛，本局尊重南投警方依法處理，經調查若邱員行為有觸法，本分局也會依法究責；承辦該起車禍的南投警分局證實確有此事，經了解雙方疑似因會車糾紛，雙方於道路追逐競駛，若有故意競駛、追撞等危險駕駛行為，全案將依公共危險等罪嫌偵辦。