台灣大學學生會舉辦言論自由月活動，有布條影射原住民升學優待制度。台大學生會今天發表公開道歉聲明並坦承疏失，也承諾提出檢討報告。

台灣大學學生會日前舉辦言論自由月布條活動，有學生張貼「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，引發爭議。台大原住民學生反歧視行動小組呼籲台大學生會向原住民族學生道歉。

台大學生會今天在臉書發表公開道歉聲明並坦承疏失，學生會對言論寬鬆審查有隱約形成共識，卻未明訂活動對「仇恨言論」的認定標準，也未完整規劃疑似爭議言論出現時的判定程序和能具體採取的措施，導致對弱勢學生造成難以承接的巨大傷痛。學生會對所有受到傷害的人鄭重道歉。

台大學生會提到，舉辦言論自由月目的是為促進公共討論，然而在這次活動設計下，學生會忽視詮釋落差，加劇族群間權力關係的不平等，也沒能建立足夠完善的機制，主動促進實質意義上的對話，這是學生會作為活動主辦的嚴重缺失，對活動造成的所有傷害責無旁貸。

台大學生會承諾提出檢討報告，盤點活動設計疏失造成的傷害及責任歸屬；與學校討論校內制度與政策推行，詢求原住民學生意見，協助與學校共同為校內弱勢族群建立反歧視、族群友善的環境；舉辦講座或其他形式活動，促進校園公共討論環境的社群準則被持續討論。

台大學生會日前舉辦言論自由月活動，開放學生自製布條懸掛於校園內，出現一幅「火冒4.05丈」的布條，改寫自成語「火冒三丈」，3乘以1.35倍就是4.05，影射「原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法」中，讓取得原住民語言認證的原住民學生，可以在升學管道中加分35%。有網友找出投稿布條的說明欄，寫明「原住民特權是政府對平地人的暴政」。