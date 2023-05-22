金子半之助為應援莘莘學子於25日首度推出新品－必勝「咖哩豬排雙饗丼」以及「野菜麻婆天丼」。（香繼光集團提供）

五月正值考試季，日料店「金子半之助」為應援莘莘學子於25日推新品－必勝「咖哩豬排雙饗丼」以及「野菜麻婆天丼」，在日本因豬排與勝利的日文發音相似，因此有吃炸豬排會為考試帶來勝利和好運的說法，有鑒於此，金子半之助特別推出「咖哩豬排雙饗丼」(389元／套)，主打一次可吃到天婦羅、日式咖哩、炸豬排三種超人氣日本料理。

「咖哩豬排雙饗丼」特選腰內豬排，以金子半之助特有的胡麻油將其炸至金黃酥脆，外酥內嫩口口咬下大滿足。搭配旨味凝縮的招牌天婦羅炸物天丼，再自由選擇沾淋日式咖哩、濃口豬排醬、大蒜鹽、黃芥末，同時享用兩種丼飯享受多重美妙風味。「野菜麻婆天丼」(299元／套)，則加入全新的水蓮天婦羅，水蓮口感清脆，富含膳食纖維，炸成天婦羅蓬鬆酥爽份量十足，再搭配以獨家甜麵醬、特製麻辣油、花椒、國產豬絞肉、特製豆腐丁等配料，特製而成的「麻婆豆腐」，口感與風味充滿多層次變化。

而金子半之助除了祈願考生合格之餘並加碼辛苦面試的職場新鮮人，特別推出集氣77折優惠活動，讓大家吃飽飽省荷包。5／25(四)- 6／25(日)出示學生證或4~6月的准考證、各種面試通知以及出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點新品(咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼)升級套餐，主餐享77折優惠，最高可省89元！

金子半之助也同時推出「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐」的88折雙人優惠，內含咖哩豬排雙饗丼2份＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份＋山葵杏鮑菇1份，優惠價999元(原價1133元)，現省134元。5／25(四)-6／25(日)出示金子半之助官方FB粉絲團指定貼文下標記兩位好友＋留言「咖哩豬排雙饗丼，考試面試尚蓋勇」或出示分享官方IG指定貼文至限時動態，完成以上任一動作即可享點咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折優惠。

另為回饋粉絲們，金子半之助也推會員專屬活動，5／25(四)-6／25(日)香繼光集團將透過電子票券贈送給既有會員嚐鮮優惠券乙張－點指定新品(咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼)免費升級套餐。