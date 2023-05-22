陶晶瑩（右2）率領視網膜（左2）、黃豪平、陳芳語等人出席記者會。（三立提供）

《全明星辯論會》陣容豪華。（三立提供）

陶晶瑩今（22日）率領視網膜、黃豪平、陳芳語等人，出席台灣首檔明星辯論綜藝《全明星辯論會》開棚記者會。賀軍翔昨被葛斯齊爆料上酒店喇舌酒店妹，結婚多年的陶晶瑩今被問能否接受老公李李仁上酒店？陶晶瑩故意擠眉弄眼的說：「我能接受啊，（我的眼神）有讀出不一樣的資訊嗎？」意指不可能讓李李仁有機會涉及聲色場所。

剛從美國探望女兒荳荳回到台灣的陶晶瑩說，今年母親節沒有跟李李仁特別要求禮物，連花束都捨不得老公破費，她不好意思地說：「其實我去美國，總共幾十萬的食宿費用都是他出，而且我回來後還有問他『暑假可以再去嗎？』他就有點冒汗。」

《全明星辯論會》為評審長陶晶瑩搭檔司儀視網膜，由黃豪平、陳芳語分別率領黑白兩隊競賽，18位藝人一起探討全民有感議題。陶晶瑩認為任何時事都可以成為辯論主題，例如因為買不到雞胸肉、大鬧超商的「浩克」，或是男女朋友偷吃、出軌議題，都足以成為全民討論、分析的亮點。

節目已完成3次錄製，很多時候結束錄影，都已經接近凌晨，讓在演藝圈數十載的陶晶瑩都直呼不可思議。她也透露每次錄影都會發生辯論到火藥味，甚至是大哭的狀況，「有點像是告解室，也像是他們的生涯回顧」。擔任司儀的視網膜則是每場錄影都必須站著，「辯手累的是心理，我累的則是生理，我的工作要認真去聽全程，才接得到點，看有甚麼地方可以吐槽。」

最近有很多人設翻車的案例，他笑說自己螢幕前後蠻一致的，只是私底下可沒有螢幕上那麼賤，話才講完馬上就被陶晶瑩爆料視網膜會私約女隊員去KTV，笑翻眾人。而之前黃豪平才發生被砂石車追撞的事件，他笑說砂石車是一晚的惡夢，但錄這節目比被砂石車撞還可怕，因為每晚都是惡夢。

談到隊長的挑選，製作人B2（陳彥銘）解釋，看到黃豪平跟陳芳語說話才華，「我們希望找到會說話的人，豪平本身就很會說話，Kimberley雖然中文不好，但她可以用自己的語言，表達出想法，用辯論的方式去突破，讓每個人知道，好好說話是怎麼說」。

《全明星辯論會》由兩隊橫跨各領域的明星辯手進行辯論比賽，環節中加入魔王辯手、明星辯手及導師的刺激淘汰賽。除主持人陶晶瑩與司儀視網膜外，辯論賽組成黑白兩隊，分別為黑隊隊長黃豪平、明星辯手隊員為關韶文、阿喜、木星、莫宰羊、陳大天、賀瓏、吳怡霈等，白隊隊長陳芳語、明星辯手隊員為倪暄、凱莉、侯昌明、馬力歐、楊昇達、朱琦郁、蘿莉塔、董仔等，再加上2位辯論協會支援助教組成超強明星辯手群。節目於6月17日(六)起每周六晚間8點於三立都會台登場。