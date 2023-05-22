端午連假將至，台灣高鐵公司自6月21日至26日加開164班次列車，6天可提供逾千班次的旅運服務，另配合6月17日補班日也增開3班次北上列車，自5月24日凌晨0時起開放購票。（示意圖／潘虹恩攝）

台灣高鐵公司配合6月17日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運5月24日開放購票。（高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

端午連假將至，台灣高鐵公司為因應民眾返鄉及出遊需求，自6月21日至26日加開164班次列車，6天可提供逾千班次的旅運服務，另配合6月17日補班日也增開3班次北上列車，自5月24日凌晨0時起開放購票；高鐵台中站建議旅客出發時一併購妥回程車票，或相關票卡感應進站，節省回程購票等候時間。

高鐵公司說明，為期6天的端午節假期疏運自6月21至26日，期間加開164班次列車，包括南下81班與北上83班，6天共提供1031班次的旅運服務，各車次列車自5月24日凌晨0時起開放購票，旅客可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。

此外，配合6月17日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運5月24日開放購票。

疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。高鐵台中站建議，旅客於出發時一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票等候時間。

高鐵台中站提醒旅客，除可提早購買各加開車次之對號座車票外，各車次亦配置2至8節不等之自由座車廂；其中，6月21、22日之1297車次，與6月25日之1698、1296車次則實施10節對號座服務，意即這4車次僅提供11至12車作為自由座車廂。

另，台灣高鐵公司端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠內容。