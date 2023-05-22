美系外資表示，Meta宣布端出一家第一代AI處理器晶片MTIA v1，在高階層次處理基礎上，加速器由處理單元網格組成，每個單元配備兩個處理器內核，處理器內核基於RISC-V開放指令集架構。

美系外資指出，根據Meta的說法，這種AI ASIC(客製化晶片)是基於台積電(2330)的7奈米工藝製程上，與AI GPU相比，每瓦性能最高可達2倍。晶心科於2021年將其AX45 RISC-V CPU IP授權給一家美國超大規模公司，並於2022年第三季開始生產，也自該ASIC收取授權金使用費收入，相信晶心科極有可能就是拿下MTIA v1的RISC-V開放指令集架構業者，因為這是人工智能並行計算的關鍵。

美系外資強調，希望晶心科後續會繼續在未來的項目中與不止一個美國客戶合作，看好晶心科在RISC-V CPU IP市場處於有利地位。美系外資重申晶心科RISC-V ISA在數據中心和AI中的潛力，故給予加碼評等，目標價580元，意味著還有約20%的上漲空間。