民眾登廣告籲嚴格執法 陳建仁：7年投入400多億元改善人車安全

有民眾署名「小市民施克德」，今在各大報頭版刊登廣告致相關首長，呼籲台灣要脫離交通地獄標籤，就是要嚴格執法，行政院長陳建仁指行政院已規畫推動「永續提升人車安全計畫」，該計畫7年會投入400多億元經費，來改善人車的安全。

陳建仁受訪時表示，最近台灣發生了好幾件行人交通死亡的事件，讓我們感到相當痛心和不捨，也使得國際上有不少國家對於來台灣旅遊表達了關心，實際上，行政院最近已通過了第1期「交通秩序與交通安全改進方案」，最近也在規畫推動「永續提升人車安全計畫」，這個計畫會在7年投入400多億元的經費，來改善人車的安全。

陳建仁強調，這個禮拜四的院會提出道安行動綱領，希望透過中央和地方的努力，大家一起把交通安全做得更好，最重要是，希望所有2300萬人民大家一起努力，讓我們一起努力來使台灣交通安全越來越好，人車都能夠安全，也使得我們「行人地獄」的汙名、能夠早日除掉。