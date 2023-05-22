5月即將結束，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座在5月結束前需把握好運，其中牡羊座會獲得新的工作機會；雙子座可結識新朋友來拓展交友圈，並且能有合作機會；天蠍座在感情方面能有突破發展；射手座可實現重要目標，能達成重要里程碑；雙魚座則是能在專業領域中更加自信和成功。

▍牡羊座

牡羊座在5月結束前將會有新的工作機會，為他們帶來更多的發展。也可獲得具有挑戰性的項目，來激發他們的創造力和領導力，贏得同事和主管的認可。

▍金牛座

金牛座在5月結束前可簽下一份有利可圖的合約，或賺取一筆意外之財，這將讓他們感到安心和滿足，並有機會實現財務目標。同時，也會發現更好的理財方式，為財務打下良好基礎。

▍雙子座

雙子座在5月結束前將可結識新朋友來拓展社交圈，也能獲得合作機會。或參加一些活動或聚會，與志同道合的人分享愉快時光。

▍巨蟹座

巨蟹座在5月結束前將與家人建立良好關係，並享受溫馨的家庭時光。可能會與伴侶共同計劃未來，或為家裡做一些改善和裝修，這將帶來心靈上的平靜和滿足感。

▍獅子座

獅子座在5月結束前將取得令人羨慕的成就，近期他們的才華和努力將受到肯定，並獲得許多表現機會，也能成為團隊中的領導者，讓職位步步高升。

▍處女座

處女座在5月結束前將會培養新的運動方式，讓身心健康和平衡，也能學會放鬆並妥善管理情緒，讓他們更加有自信，去應對生活中每項挑戰。

▍天秤座

天秤座在5月結束前將獲得令人興奮的創意項目，他們創造力可充分獲得發揮，並且有機會展示自己獨特的才華，贏得他人的讚賞，能激發他們在創意領域中不斷探索和成長。

▍天蠍座

天蠍座在5月結束前感情方面將會得到突破，可能會遇到心儀的對象，或與伴侶之間的關係更加親密，也能夠表達自己的情感和需求，並與對方建立更深入的連結。

▍射手座

射手座在5月結束前將實現重要的目標，可能會完成挑戰性的項目，或達到重要的里程碑，為他們帶來成就感。並且有機會探索新的興趣，來讓自己更有自信。

▍摩羯座

摩羯座在5月結束前將可解決一些家庭問題或改善關係，為他們帶來和諧的家庭氛圍，並增強對家庭的愛和忠誠，也能與家人一起制定未來的計劃和目標，共同追求幸福。

▍水瓶座

水瓶座在5月結束前將會參與一個具有挑戰性的項目，可激發他們的創造力和想像力，也有機會與志同道合的人合作，共同實現目標，為他們帶來成就感，並激勵自己不斷成長。

▍雙魚座

雙魚座在5月結束前將獲得成長的機會，可能會參加一個培訓課程，幫助他們學習新的技能，也會遇到經驗豐富的人來指導他們，讓他們在專業領域中更加自信和成功。