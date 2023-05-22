潤泰材（8463）今（22）日召開股東會，潤泰集團「小公主」尹崇恩首度以潤泰材董事的身份，列席股東會，成為全場一大「嬌點」；潤泰材董事長莫惟瀚今天對於潤泰材三大事業體，也有相對樂觀的預期，其中「美特耐訂單滿手，每天被客戶追著跑！」至於離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799，已成功拿下DNV的認證，躍居為超高強度離岸風電灌漿材料的供應商，最快明年取得新訂單、2025～2026年可望出貨，邁向開花結果。

今天潤泰材在集團各家上市公司當中，拔得頭籌，率先召開股東會。

其中最大的「亮點」，為去年11月法人董事匯弘投資股份有限公司改派代表，由「潤泰小公主」尹崇恩接棒的潤泰材董事，今天全程出席，為全場「嬌點」。

至於去年董事全面改選，首度進入董事會，擔任董事的「潤泰王子」南山人壽保險公司副董事長尹崇堯，今天則不克出席潤泰材股東會。

另外原本董事長李志宏，則在2年前轉任潤弘（2597）董事長寶座之後，今天則是以潤泰材董事身份，出席股東會。

今年潤泰材股東會，陣容龐大，雖然中間有小股東多次發言指教，拉長股東會時程，但是董事長莫惟瀚、總經理陳學賢，則是有問必答，侃侃而談。

莫惟瀚表示，潤泰材去年已轉盈，不再虧損，因為水泥廠設備已整建完成，生產重回正軌，而且今年1～4月發貨量已比去年持續成長；至於美特耐預拌砂漿，目前產能滿載，儘管成本推升，但每半年調漲售價一次，因此毛利利率相對能守住一定水準；另外室內裝修工程方面，子公司潤德設計（6881），也由於潤弘接單滿手，而相對受惠，業績持續攀升。

陳學賢表示，因此，三大事業體今年的總體展望，應該可以期待會優於去年的表現。

陳學賢表示，觀察今年總體原物料成本來說，國際煤價今年初以來已經從原本的最高點，略有回檔，但還是處於相對高檔；不過其他原物料，並沒有下來的趨勢，尤其電價、砂石、化學原料等，都還持續上漲中。

李志宏分析，因此，潤泰材目前水泥成本還是在高檔，不過在前4月發貨量都優於去年同期，毛利率維持一定水準之下，今年業績有機會持續成長。至於美特耐，以往訂單需要再推銷，但近年缺工嚴重，美特耐挾著節能、節省人工、施工快速且材料優異等優勢，反而有力接單，現在「訂單都是被客戶追著跑！」現在儘管全台宜蘭冬山廠、屏東里港新廠等3個廠，產能全開，甚至還委託潤弘幫忙生產，可是，訂單還是應接不暇；只是近年成本上漲，毛利率並未明顯攀升，目前採每半年調漲一次價格，以掌握毛利率。

此外今天潤泰材股東會也承認民國111年度財務報表，民國111年全年合併營收為幣42億4,918萬元，歸屬於母公司業主淨利為3,811萬元，每股盈餘0.25元。會中也通過股利配發案，以資本公積配發現金每股0.23元。

揮別2021年虧損，2022年已轉虧為盈，水泥廠設備整修完成，工廠生產已步入正軌，生產量提升發貨量持穩，雖生產成本仍因國際煤價上揚而增加，整體水泥事業部表現仍較上年度佳。

預拌泥作砂漿事業部分，因屏東里港新廠已於110年第三季啟動生產，創造第二條成長曲線，整體產銷量皆較上年度成長，惟受原物料成本持續上漲，影響獲利表現。

子公司室內裝修設計工程方面，承攬高級住宅類裝修工程市場、公共建築、商業空間及商用辦公室等工程，業績較上年度成長。

展望未來，潤泰材表示，前瞻計畫工程繼續推動、台商資金回流、以及病毒共存觀念為社會大眾接受，全球經濟及貿易量已逐漸復甦，且不動產市場剛性需求持續，建築相關周邊產業仍蓬勃發展，預期各事業體發展將較上年度成長。

潤泰材表示，今年度持續專注水泥業經營，持續以高品質，穩定客戶向心力為目標；預拌泥作砂漿美特耐除持續強化各式行銷管道以拓展市場品牌知名度，提昇消費者認同度以外，更將針對特殊功能性的砂漿產品，以更貼近市場需求性的銷售模式，快速導入市場，將維持持續成長。

另配合政府非核家園以及綠能發展之政策，離岸風力發電為未來台灣主要的再生能源電力來源之一。潤泰材開發離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799已通過DNV（立恩威國際驗證股份有限公司）產品認證，同時風力發電相關產品如水平鑽掘工法（HDD）套管內灌注導熱泥漿亦已開發完成，並持續對獲利有正向貢獻。

另進一步開發SILO筒倉系統的離岸風電灌漿材ShifuGrout U769，目前正進行DNV的認證中，預計112年將可取得產品認證，同時亦積極於風電市場推廣產品並進行上中下游拜訪，提升公司及產品能見度。

水下灌漿材亦於經濟部110年12月公布之「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」列為加分項目之產品，以鼓勵具產業潛力價值之風力產業上下游供應鏈發展，因此在綠能政策國產化加持下，預期對未來營收及獲利將會有機會進一步貢獻。