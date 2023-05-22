夏季最大旅展即將於本週登場，看準眾多消費者已鎖定此促銷檔期想搶便宜，易遊網於5月25日至5月31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，祭出全站國內外旅遊商品下殺4折起優惠，不用出門人擠人，直接在線上就能享有超殺價。今(22)日搶先開放領取最高可現減400元的限量折扣碼，單筆消費滿2千元就能抵用。活動期間還能再領取最高現減1千元折扣碼，消費滿5千元就能現抵。此外，全站下單不限金額抽星宇航空機票旅遊金1萬5千元，天天登入易遊網APP還能免費抽住宿券、餐券、門票等好禮。

易遊網此次線上旅展，鎖定民眾熱愛的東北亞旅遊祭出超殺價，包含【立山雪壁．上高地．白川鄉合掌村．兼六園．雙溫泉旅館5天】挑戰市場最低價，每人含稅只要29,900元起。【日本環球影城．奈良金魚博物館．和歌山可愛彩繪列車．浪漫小火車．章魚燒DIY5天】，品嚐號稱全世界最好吃的和歌山水蜜桃吃到飽，第2人現折5千元，折後每人含稅3萬4千元起。【歌詩達郵輪˙莎倫娜號、沖繩、宮古島自由行5天】指定出發日，旅展限定每房折6千，每人最低只要14,400元起，刷玉山易遊卡單筆還能再折2千。

韓國團體旅遊同樣也有超甜價，【Blue Line Park海岸列車、甘川洞文化村、海雲台、The Bay 101 5天】安排大邱、釜山雙點進出，一趟玩兩城，還能體驗超人氣的海雲臺海岸列車，食宿行遊全包最低1萬5有找。若是喜歡自由行的旅客，亦有日本玩樂票券買一送一的獨家好康，像是可以任選3個熱門設施的「關西樂享周遊券」、高CP值的超值套票「關空特急HARUKA+大阪餐券/購物券」、沖繩必買最強套票「沖繩FUN PASS」通通買一送一，每人最低228元起，限量各20組，搶到賺到。此外，玩香港也有買一送一的限時優惠。預訂國泰航空香港機加酒三天兩夜，享機票買一送一，推薦入住旺角帝盛酒店，每人只要4,999元起（未稅）。

最歡樂好玩的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」暑假檔期開放預購！搭配線上旅展推出列車套票買五送一的爆省好康，再送列車餐點，折後最低每人只要552元起，購買列車套票還可享《迪士尼動畫展》預售票獨家95折加購優惠。此外，含來回車票與飯店住宿的自由行商品不只有超甜價，更加碼多項10元銅板好康，像是【環島之星˙台中金典酒店自由行2天】住五星級飯店，每人3,680元起，加10元再贈機車；【環島之星˙花蓮理想大地自由行2天】一泊二食每人6,250元起， 6月底前出發再享免費升等套房，還能以10元加購租車24小時；【環島之星˙台東趣淘漫旅自由行3天】升等高樓層漫旅客房，每人6,990元起，加10元再送晚餐！

食宿行遊全包式行程推薦環島遊行程，如【環島之星˙墾丁小奈良+水豚君+海生館輕鬆遊3天】，入住五星級渡假飯店每人16,500元起，加10元享夜訪梅花鹿體驗，預訂暑假親子旅行超適合；【環島遊˙台東太麻里+高雄漢來主題房+漯底山惡地+台南 3天】獨家安排入住三麗鷗主題房，每人含稅14,500元起，加10元可加贈任選「台東海之旅半日遊」或「台東龍田單車+鹿野高台半日遊」。玩離島主打商品【澎湖˙吉貝水樂園+海牧烤鮮蚵+網美北環島 3天】，跳島玩水、走訪打卡景點一次滿足，每人9,990元起，不管是朝聖花火節還是預購暑假旅行，現在預訂最划算！

易遊網線上旅展全站旅遊商品下殺4折起外，更加碼放送折扣碼享有折上加折的優惠。即日起至5月24日止，搶先開放領取200元（不限卡別）和400元(限刷LINE PAY卡)限量折扣碼，單筆滿2千元即可現折抵；而於5月25日起，還有現折1千的超殺折扣碼限量開搶，刷LINE PAY卡單筆滿5千元就能抵用，激省到爆！此外，凡於活動期間下單不限金額，再抽1萬5千元星宇航空機票旅遊金，APP下單加碼再抽「環島之星夢想號」列車套票。