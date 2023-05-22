高雄萬豪酒店「美享地餐廳」將於6月3日，與侍酒魂SommSpirit'D攜手舉行年份香檳晚宴，由美享地餐廳新任米其林一星主廚Fabien Verge親自掌廚並設計菜單，共可品嘗4款Pommery香檳，同時享用多達10道的精緻法式餐點。

擁有超過20年豐富閱歷的美享地餐廳新任主廚Fabien Verge，生長於非洲西部的象牙海岸，熱愛料理的他遊歷里昂、巴黎及香港等美食匯聚的國際城市，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，師承名廚Yannick Alleno的技藝，奠定深厚的精湛廚藝。

主廚奉行的料理核心，為重視食材的本質（essential）、異國遊歷建構風味（voyager）以及共享美饌（sharing），創造輕鬆愉悅、風格獨到的美食饗宴。鍾情於台灣的Fabien在台深耕逾10年，並於2018年榮獲米其林一星殊榮，顯見其對台灣風土的熟稔與絕倫的料理工藝。

美享地餐廳年份香檳晚宴，預計6月3日晚間6點入席，長達4小時的味蕾饗宴，共精選4款Pommery香檳及1款法國莊園紅酒佐餐，開瓶總價值約23,000元，包含2004年出產的Cuvee Louise，氣泡感細緻，帶有柔和的花香和果香；2006年的無殘糖風格香檳Cuvee Louise Brut Nature，帶有自然明亮的果酸香氣；Brut Rose NV則為經典粉紅氣泡酒款，擁有豐沛的紅色漿果香氣，曾獲國際葡萄酒挑戰賽金牌獎。Fabien主廚特別針對5種酒款的口感、氣味與香調，使用義大利Kaviari魚子醬、燻鮭魚和北海道生食級干貝等頂級食材，設計出別具特色的創意料理，整場盛宴將品嘗8至10道的創意佳餚，每位賓客7,000元+10％。

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