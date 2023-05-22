房仲業者以聯徵中心申貸資料統計去年第四季購屋總價低於1,000萬元申貸案件最多的路段，台北市僅剩北投中和街一條街，僅有10件，台中烏日高鐵路二段、桃園龜山樂善三路則各有564件、371件，顯示首都總價千萬以內的區段和物件相當有限，不過大台北以外都會區外圍的重劃區，在建商大量推出小坪數首購產品下，仍有不少親民路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，雙北以外最熱門低總價購屋路段，都離不開重劃區，如桃園A7；新竹市南寮漁港、東濱等重劃區、台中市烏日高鐵特區、台南永康鹽行國中重劃區、高雄鳳山頂庄重劃區等。新興重劃區在發展之初，房價水位平實，加上發展遠景可期，新案選擇也較多，吸引小資族卡位。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市千萬以內的低總價物件，以老屋為大宗，尤其北投區的中和街近年成交主力為屋齡超過40年的公寓物件，買方財力也多半較有限，不過老公寓的公設比低，權狀20多坪就有機會買到三房，在台北市仍有穩定的市場接受度。

陳定中表示，內政部6月開放申請的「中產以下房貸支持專案」補貼，台北市原始核貸金額門檻為850萬，中和街去年第四季平均授信金額不到700萬，是首都極少數符合補貼條件的區段，該路段在今年2月底前申貸購屋的既有房貸戶，將是台北市最有可能受政策嘉惠的族群。