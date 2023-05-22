搶端午自食與送禮商機，台中日月千禧酒店旅覓酒吧即日起至6月22日止獻出五款粽禮，標榜不論是適合家人一同分享的冠軍裹蒸粽、還是個人獨享的新品粽、養生素粽（鹹、甜），創意獨具、用料講究，6月7日前預購還可享有85折優惠，且特以台灣民間守護神風調雨順四大天王為粽子命名，寓意事事順利、傳遞佳節的祝福。

台中日月千禧酒店今年共推出四款風味粽，其中「特選盆菜裹蒸粽」榮獲媒體評比裹蒸粽冠軍，每顆重約一公斤，粽餡結合山珍海味。山珍的代表紹興東坡肉選用台灣在地豬肥瘦適宜的五花部位、以紹興酒、醬油小火慢煨入味，嚐起來香味四溢、口感軟嫩外，有豐潤油脂卻不膩口。海味則有滷入蠔油鮮香的吉品鮑、干貝等，再搭上花菇、鹹蛋黃、花生、栗子、魷魚等，讓您盡享海陸雙拼的豪華美味，尤其添入菜脯，以荷葉搭配粽葉包粽，昇華風味與香氣。

「羊肚菌紹酒鮑魚粽」每顆重約250g，嚴選羊肚菌、鮑魚、東坡肉、干貝、花菇等頂級食材入粽。羊肚菌脆嫩的口感、鮮甜的風味，提升口味層次，且用粽葉配上桂竹殼包粽，增添誘人香氣。

隨著養生成為生活趨勢，台中日月千禧酒店特別研發新品健康素粽，鹹口味的「猴菇五穀養生粽」，每顆重約250g，讓猴頭菇、花菇、栗子、紅豆、花生等內餡融入素蠔油、菜脯的鮮香甘甜，菇類飽滿Q彈的特色，替口感加分，特別是粽米結合五穀米、長糯米，味美又健康；甜的「紫米福圓黃金粽」，每顆重約250g，粽米搭配紫糯米、圓糯米，餡料選用中藥材黃金蟲草，以及栗子、桂圓肉、花豆、紅豆、綠豆、薏仁等食材，以桂花、冰糖煨煮入味後入粽。一打開粽葉桂花花香撲鼻而來，內餡豐富的口感、甜點宜人。