南投縣政府為了振興震後觀光，利用俄羅斯捐贈的原木在國姓鄉打造國姓驛站，作為旅遊服務中心與農特產展售據點，驛站啟用超過20年，礙於木造建築已嚴重損壞，難以養護，且是租私人土地興建，經多方評估，縣府決定拆屋還地。國姓鄉公所指出，驛站是國姓鄉的門面，公所盼能爭取驛站持續運作。

國姓驛站位於國姓鄉福龜村、中潭公路（台14線）旁，921大地震後，縣府利用俄羅斯捐贈的原木興建，提供旅遊諮詢，木造建築難敵台灣氣候高溫多雨，近年建物出現屋頂多處漏水、樑柱腐朽，縣府雖有整修，基於安全考量，2樓早已封閉，縣府考量承租的咖啡業者因建物老舊5月不再續租，建物整修難恢復原狀，加上土地是私有地，決議拆屋還地。

國姓鄉公所說，承租驛站的業者確定5月租約到期不再續租，而木造建物若無法修復，也面臨報廢拆除命運，對國姓人而言，國姓驛站在地經營逾20年，提供農特產促銷、觀光旅遊等服務，已經是國姓鄉的門面，公所希望能爭取驛站持續運作。

國姓驛站主管單位、縣府農業處表示，專家評估後，認為國姓驛站的木建築難以修復，因此將在業者5月底租約到期後拆屋還地。考量驛站長期提供遊客遊憩服務，已是當地地標之一，將進一步與鄉公所討論，是否再規畫相關場域提供服務。