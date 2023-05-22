《嗨！營業中2》由曾沛慈（左起）、姚元浩、莎莎、炎亞綸、婁峻碩、李玉璽、鹿希派組成。（好看娛樂提供）

由庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩主持的《嗨！營業中》第二季在20日首播，收視率2.54收視亮眼。姚元浩得知高收視的好消息後，開心地用代表布農族語謝謝的「烏尼囊」表達心境，「要大慶祝了，很開心可以在周六晚上給大家一個溫馨歡樂的夜晚，看到許多觀眾是一家人一起收看，希望大小朋友們可以繼續陪我們營業下去，謝謝你們的支持，謝謝大家」。

莎莎也說，看到收視率開出紅盤有一種看到放榜有好成績一樣的感動和開心，「經過111天的等待還有成員的變動，原本很擔心觀眾會不會忘記我們了，520那天跟夥伴們聚在一起看了首播，看到播出後才發現原來大家一路真的都好煎熬，合夥人不去人蛇集團工作真的好可惜，這2個小時大家邊看邊大笑，時不時一直嘲笑彼此，看完後我也有跟自己信心喊話。

製作單位好看娛樂則說，「感謝大家的肯定，一直以來好看娛樂很認真在作節目內容，《嗨！營業中》第二季有那麼好的成績非常開心」。同時也預告觀眾最關心的領袖人物庹宗康，將以督導身分突擊大家營業狀況，並會因為夥伴們上餐太慢狂電姚元浩 ，讓現場充滿火藥味。《嗨！營業中》 第二季每周六晚間8點於台視首播，10點在Netflix 上架。