根據中國對關鍵資訊基礎設施的廣泛定義，這項裁決可能涵蓋的產業包括電信、交通運輸和金融等領域。

中國國家互聯網信息辦公室在周日發布的聲明中表示，審查發現美光產品存在嚴重的網路安全風險，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈構成重大安全風險，影響中國國家安全。

美光表示已經收到網信辦的審查結果通知，希望繼續與中國當局進行協商。

網信辦沒有詳細說明所謂的風險為何，也未說明美光哪些產品將受到禁購令影響。

投銀Jefferies出具報告指出，此事對美光的影響有限，因為該公司在中國的主要客戶是智慧手機和電腦等消費電子公司，而非「基礎設施」供應商，「美光的DRAM和NAND晶片產品在伺服器市場的占比要小得多，我們認為該公司在中國大部分營收並非來自於電信公司和當地政府，因此，這對美光的最終影響將非常有限」。

美光的主要產品是DRAM晶片和NAND快閃記憶體，主要競爭對手包括南韓三星電子和SK海力士，以及日本東芝旗下的鎧俠（Kioxia）。

在坐收漁翁之利的預期淡化下，周一三星電子尾盤僅小漲0.15%，SK海力士漲幅收斂至1.1%。在陸廠方面，中芯國際小漲0.5%，華虹半導體漲0.56%，東芯半導體則下挫1.60%。

美光約10%的營收來自於中國，目前尚不清楚北京這項裁決是否會影響美光對當地「非中國」客戶的銷售業務。

根據Jefferies調查，中國大陸和香港為美光帶來52億美元營收，約占其總營收的16%。

另有一些分析師表示，在銷往中國的美光產品當中，大部分都是由非中國公司所採購，以用於在當地製造產品。