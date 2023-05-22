投入士林、北投立委之戰的國民黨台北市議員游淑慧，今（22）日上午質詢前與同選區對手、民進黨台北市議員王世堅相遇，她趁機詢問對於綠委陳歐珀事件的看法，結果遭酸伶牙俐齒、過度解讀，甚至是被政黨化，讓游感嘆說，過去勇敢直言，重批民進黨在台南變惡魔的王，在獲得綠營提名後，已經聽不到他說真話了。

游淑慧在臉書表示，早上遇到王世堅時，她趁機詢問王對於陳歐珀事件有沒有感到痛心疾首，並稱對方應發揮過去的道德良心，勸民進黨同志遠離詐騙，否則有這麼多要角和詐騙集團首腦過從甚密，甚至還有接受贊助的，要如何讓民眾相信打詐是玩真的，但王沒有正面回應，只不斷向記者說「伶牙俐齒、過度解讀、理解淑慧被政黨化。」

「我以為世堅議員會像過去一樣正氣凜然地點出黨內同志的不是！」游淑慧感嘆，民進黨過去爆發台南議長賄選案與黑金傳聞時，還不是立委候選人的王世堅勇敢直言，甚至批評「民進黨在台南變惡魔」，如今王成為民進黨立委候選人，卻看不到他的勇氣、聽不到他說真話了。

游淑慧向王世堅喊話，黑道治國和詐騙毀民，都是超越政黨之分的惡，「一起站出來挖出這些惡魔，追求正確的價值吧。」