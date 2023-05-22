搶疫後高端餐飲商機，台北文華東方酒店攜手知名干邑品牌軒尼詩（Hennessy），於5月22日至6月30日於酒店一樓「青隅」推出跨界聯名「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」，每位1,580元+10％並可獲得限量獨家好禮。文華餅房同步推出軒尼詩X.O限定聯名糕點、馬卡龍與巧克力禮盒。酒店亦於5月23日至6月20日推出「微醺城市．淬鍊經典」住房專案，凡入住即可獲贈專屬迎賓禮，包含軒尼詩X.O干邑l乙瓶及軒尼詩聯名巧克力9入乙盒，並可受邀參與限量席次的「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」等多項禮遇，每房每晚51,500元+15.5％起。

台北文華東方酒店青隅推出的「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」，由西點主廚趙崇曦發揮巧思創意，以軒尼詩X.O為發想，精彩演繹一系列繽紛甜點，包括呼應干邑白蘭地花果香與辛甜味的「白蘭地巧克力杏桃蛋糕」、「白蘭地聖安娜」，另搭配饒富春夏香甜滋味的「榛果果仁糖起司蛋糕」、「楓糖藍莓塔」以及「橙花草莓黑胡椒餅乾」。此外，還包含精緻鹹點，如爐烤鴨肉捲、大蝦米脆片、蘑菇鹹派、炙燒鮪魚醃漬蘿蔔捲、法式燉牛舌塔與甜豆鮮蔬黃瓜凍以及酒店最受歡迎的經典傳統英式司康，帶來微醺愜意的春夏午茶盛宴。

文華餅房推出聯名糕點包括「軒尼詩巧克力千層」、「軒尼詩巧克力杏桃」兩款糕點，售價皆為360元，另還有軒尼詩X.O馬卡龍，包含「蜂蜜蘋果」與「咖啡榛果仁」兩種口味，每盒六入980元，以及軒尼詩X.O巧克力，有「66％巧克力花生」、「海鹽焦糖榛果」和「黑胡椒草莓」三種口味，每盒九入1,280元。

為提供更完整的微醺體驗，5月23日起至6月20日止，台北文華東方酒店亦與軒尼詩聯手推出「微醺城市．淬鍊經典」限量住房專案，賓客可入住風格優雅、寬達33坪的行政大道套房，還可獲贈軒尼詩專屬迎賓獻禮，包含軒尼詩X.O干邑白蘭地700ml乙瓶、鬱金香酒杯、精美點心盤，以及巧克力禮盒，另含文華Cafe雙人早餐、東方匯下午茶及晚間happy hour等專屬行政貴賓樓層禮遇。凡預訂此住房專案，即可受邀參與限量席次「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗。

活動期間在台北文華東方酒店舉辦的「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」，現場將提供軒尼詩顯赫系列沉浸式的五感體驗，除了享受品飲軒尼詩百樂廷之外，全台鑑賞家更可以欣賞軒尼詩最珍貴的典藏，除了收藏家熟悉的軒尼詩李察與軒尼詩百樂廷之外，更包含首次登台展示的全球限量跨界藝術收藏品- 全球75組，台灣僅剩1組的百樂廷NBA水晶典藏限量版，以及近期發表全球僅2組的「THE DAME JEANNE」。

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