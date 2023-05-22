台南市今年迎接觀光工廠20周年慶，匯集轄內業者，以及鄰近縣市的觀光工廠一起來參加。（張毓翎攝）

慶祝全台觀光工廠20周年，台南市政府6月3、4日將舉辦「樂時盛夏觀光工廠嘉年華」，除了台南觀光工廠外，也邀請嘉義、高雄的觀光工廠共襄盛舉，加上在地文創、美食及工藝等共計逾60個團體單位到場設攤。

台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生說，此次活動籌備數個月，準備包含特色市集、DIY體驗、闖關集章、唱跳表演等活動，尤其市集預估會有超過60個攤位，絕對可以讓民眾逛好逛滿；此外，地點選在台南新光三越新天地西門廣場，以貼近廣大的消費族群。

梁金生提到，台南有23家觀光工廠，數量是全台最多，但有不少因位處工業區，就連在地人可能也不曉得，以往在市府經發局輔導下，每年辦理至少2場觀光工廠嘉年華，今年迎接觀光工廠20周年慶，匯集轄內業者，以及鄰近縣市的觀光工廠一起來參加。

市府經發局長林榮川22日偕台南市推廣觀光工廠發展協會、台南觀光工廠業者宣傳嘉年華活動。

林榮川說，6月不只有觀光工廠嘉年華，從6月1日至30日，還推出抽獎活動，民眾只要參與台南觀光工廠任一場活動或至任2家觀光工廠拍照上傳至「台南觀光工廠FB」活動官網並在貼文下方留言，即可參加抽獎活動，獎項包含智慧手錶、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物。