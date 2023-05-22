新埔鎮是竹縣第5大鄉鎮，近年來房價漲了4成，縣議員呂宛庭22日縣政總質詢時，要求縣府規畫快捷公車、設置ubike、特色公園、雨風球場及改善117線等瓶頸道路交通，提升新埔的生活機能。

呂宛庭說，新埔沒有火車，大眾運輸只有新竹客運，公車只到竹北西區，竹客並在減 班，縣府應在新埔規畫快捷公車，方便新埔鎮民到竹北東區和高鐵站。

呂宛庭並指縣府依人口數在竹北、竹東、湖口和新豐設置ubike，常有民眾從竹北騎10公里到新埔，找不到停放區，新埔是第5大鄉鎮也應有ubike。

交旅處長戴志君表示，針對竹客公車減班問題，將與新埔鎮公所協調開辦幸福巴士或幸福小黃，中央有補助計畫，路線可規畫行駛到竹北和芎林，後續會提出報告。

至於新埔設置ubike，交旅處5月初與新埔公所初步討論，倘要有效營運周轉規模至少需設10站以上，後續會俟鎮公所經費挹注後，就設站需求共同合作辦理。

呂宛庭以縣長楊文科選前承諾一鄉鎮一特色公園，在新埔得票率高達6成5，新埔人支持楊縣長連任，但新埔到目前都沒有。產發處長陳偉志回應說，5月12日已函請新埔鎮公所研擬計畫書，待計畫書送達縣府後，再行協助計畫審查及經費補助等相關事宜。

呂宛庭質疑新埔興建雨風球場，是否都要由縣府招標？陳偉志說，雨風球場設置最重要的是建蔽率要符合規定，沒有硬性規定要由縣府招標。

呂宛庭提出縣道117線新湖路、褒忠路和文山路口何時能完成交通改善？交旅處長戴志君指褒忠路與文山路口已進行車流量調查，將依實際調查結果調整號誌時制計畫，以紓解該路段交通壅塞。

工務處長江良淵表示，褒忠路拓寬工程列入十大交通建設計畫，已獲中央核定9.7億執行，縣道117線道路瓶頸改善工程，目前以整體路網計畫向交通部公路總局爭取環境影響評估暨綜合規畫補助經費，現正依審查意見修正計畫內容後再行送件審查。