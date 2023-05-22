新北市長侯友宜的總質詢已經結束，議會攻防仍持續進行。今新北市議會業務質詢，民進黨議員張錦豪詢問新聞局長張愛晶為何在上次總質詢聽到議員說「保護不了自己人」時會搶麥嗆議員，張愛晶表示，當初重大事件跟新聞局有相關，議員說的「自己人」有影射性，才會出面回應「保護自己人」。

新北日前發生治安事件，因死者家屬是市府員工，綠營議員在總質詢時質疑侯友宜「保護不了自己人」引發議論，也讓新聞局長張愛晶在議會直言希望議員「不要消費家屬」。

張錦豪說，議會黨團希望市長顧好治安才去選總統，難道新北市民不是自己人？

張愛晶表示，這跟市長要不要去選總統沒關係，當天大家都非常清楚「自己人」三個字影射性非常高，這跟市長選不選總統沒有關係。

另民進黨議員戴瑋姍也在議場質疑新聞局日前為侯友宜製作出訪新加坡的影片，根本是把自己當作競選總部。

張愛晶強調，她身為新聞局長，製作市長出訪影片行銷新北是天職，戴瑋姍說市府變競總「很遺憾」，張愛晶也說，議員不支持行銷新北「我也很遺憾」，兩人互不相讓。