終場加權指數小漲5.97點、收於16180.89點，漲幅0.04％，回升至去年6月10日以來11個月高點，成交量萎縮至2470.47億元。櫃買指數終場上漲1.79點、收於211.29點，漲幅0.85％，成交量萎縮至653.97億元。

盤面各類股中，由航運股漲逾1.8％領軍，資訊服務及電機股齊揚近1.5％居次，造紙、鋼鐵、觀光股同步漲逾1％。金融股小漲約0.2％，成交量較大的電子及半導體股小跌0.1％、電子零件股下跌0.4％。油電燃氣股跌逾1％，通信網路及貿易百貨股齊跌約0.8％，表現較弱。

權值股表現兩極，以中鋼(2002)及聯發科(2454)漲逾1％、日月光投控(3711)漲近1％較強，中信金(2891)及兆豐金(2886)漲逾0.5％。鴻海(2317)持平作收，台積電(2330)小跌約0.2％，廣達(2382)跌逾2.7％、聯電(2303)跌逾2％、和泰車(2207)及中華電(2412)跌逾1.5％偏弱。

群益投顧指出，美債上限談判再度陷入僵局，台股上周大漲後回歸冷靜，開低後於平盤附近震盪，在日股衝高有撐下拉尾盤小漲作收，呈現高檔震盪緩攻格局。櫃買指數相對強勢，中小型股、低基期權值股有跟上現象，盤面健康輪動，預料短期內市場熱度不減。

元富投顧則認為，全球股市近期隨美股起舞，台股受惠台積電近期站穩季線，帶動指數轉向多方，後續若美股維持轉強態勢，台股將有機會緩步盤堅，持續反彈機會大，但成交量必須持續增加，未來量能變化將是本波觀察重點。