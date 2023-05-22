林健寰、況明潔飾演夫妻，前妻林秀玲現身。（三立提供）

林健寰、況明潔飾演夫妻，前妻林秀玲現身。（三立提供）

三立八點台劇《天道》在一片復仇聲中，飾演菁英醫美集團董事長的林健寰與妻子況明潔成為開心果組合，林健寰劇中是Gino和賴郁庭的父親，是位好好先生，個性優柔寡斷，妻子況明潔是小三上位，因此在兒女面前，努力保持完美媽媽的形象，不想讓兒女知道自己背景是鵲巢鳩占。

曾經在戲劇作品中演過失智、失明的林健寰，在三立8點台劇中出現都非「正常人」，在《天之驕女》中演自稱船長的精神疾病患者，在《天道》才一出場就被檢查出得了睪丸癌，林健寰覺得兩個角色都很可愛、很有趣，他因為在《天之驕女》使用太多催眠術，反噬到自己，後來變成精神異常又得了皮蛇，一直快死又死不了。

林健寰表示：「《天道》才剛開始，我萬萬沒想到，就是得了睪丸癌末期的病人，但為了維護男性的尊嚴，不要切掉只要吃藥控制。」一場病房要割蛋蛋的劇情讓觀眾大笑，被笑稱是「去蛋夫妻」，老婆況明潔也講了很經典的台詞：「就算你變得沒有那麼MAN，我還是一樣愛你！」

林健寰說他們兩人常常在拍戲現場會即興發揮，之前拍在醫院要宣布得了睪丸癌時，因為戲裡的媽媽張琴要林健寰割掉蛋蛋，但他不要，為了維護男性的尊嚴，他臨場興起要順手抓東西做激動反應，但一時之間找不到合適道具，只好硬拿一旁的鋼瓶的水壺敲自己的腦袋，嚇到況明潔，結果回家之後，林健寰覺得頭暈想吐，有小小的腦震盪的感覺。

況明潔表示，這次演戲不管是打巴掌或是磕頭，大部分都來真的，那天她跪在地上一直磕頭，而且是很硬的水泥地，她磕下去時發現好痛，而且聲音超大聲，連林健寰在遠方都聽到很大聲的磕頭聲，還算況明潔磕了十幾下。劇中況明潔小三變正宮，本週真正正宮林秀玲要回來算帳，原先搞笑收住，況明潔笑說最近戲份突然變得很多，而且都是情緒非常高昂的戲，再加上林秀玲跟女兒林萱瑜台語都很好，所以壓力又更大，戲裡都是又哭又罵，每每下戲回到家後，身心一下放鬆，就開始吐，把當晚吃的食物都吐出來，很辛苦。

林健寰說況明潔是他「小時候」的偶像，真沒想到她演小三那麼會撒嬌，笑說：「任何一個男人，只要碰到這種小三，絕對會軟掉，完全會覺得大老婆不值得疼。」況明潔笑說，很多動作他們在排戲的時候都沒有，但等上戲開始撒嬌的時候，林健寰的手就會突然把她抱得緊緊的，林健寰說沒辦法，妳這種撒嬌法，男生就會想要保護你。

況明潔說有天曾智希拍戲，兩個知道剛好同星座，曾智希就說：「我們射手座本來就很會撒嬌的，你只是把本性拿出來而已。」況明潔說自己對老公是另外一種撒嬌法，因為戲裡的撒嬌太噁心了，沒有辦法在現實生活中這樣，倒是跟老公常常會換對方的暱稱，她老公都會故意叫我「老太婆」或是「阿姨」之類，也是屬於他們之間的小情趣。