莫迪對「印太島嶼合作論壇」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）的14位領袖表示，在供應鏈中斷和氣候變遷的困境下，印度將成為島嶼國家可靠的夥伴。印度承諾要為自由開放的印太地區而努力。

莫迪稍早在社群媒體寫道，他今天與巴紐總理馬拉普（James Marape）舉行雙邊會談，討論「加強在商業、技術、醫療保健及因應氣候變遷方面的合作」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計與巴紐簽署雙邊「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA），並在下午主持太平洋島國領袖峰會。

美國國務院表示，華府將提供巴紐4500萬美元新資金，以加強經濟和安全合作，包括為巴紐軍隊提供防護裝備、減緩氣候變遷、查緝跨國犯罪，以及對抗愛滋病。

中國近年來是太平洋島國基礎設施的主要提供者，先前中國與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定，美國及其盟友批評北京意圖。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1120522