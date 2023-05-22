台大經濟系學生會近日一組正副會長候選人的政見，爆出充滿性別及特定族群的歧視言論，遭外界砲轟，台大經濟系已通報台大性平會，若查證屬實最重勒令退學，但現在傳出，台大性平會學生委員侯選人中，有一位法律系學生在選舉公報的經歷欄自述，「自己和阿嬤發生關係」，又掀起一波討論。

繼台大經濟系近期的正副會長選舉公報上，出現「A罩杯女生國防必修2學分」、「LGBTQ（非異性戀的少數群體）與狗不得在會中辦打傳說對決」等充滿歧視的政見後，而今天又有網友在《Dcard》上揪出，台大性別平等教育委員會學生委員的選舉公報上，一名法律系的候選人在11項經歷上寫著「跟阿嬤發生過性行為」，還括號強調是真的，其他經歷還寫「被送過性平會」、「送別人去性平會」、「砍過椰林大道的椰子樹，整顆砍掉」。

台大性平委員侯選人中，有一位法律系學生在選舉公報的經歷那欄自述，「自己和阿嬤發生關係」。(翻攝自台大選舉公報)

消息一出，馬上在Dcard 、PTT上引發討論，網友紛紛留言：「現在的學生還真懂玩，是不是越怪的越適合當性平委員呢？」、「台大最近怎麼了」、「未來的法律人才」、「三觀毀壞才能昧著良心當法律人？」、「未來台灣領導人，台大法律系的喔」。

對於「跟阿嬤發生過性行為」一事，最引起網友熱議，有人問「是跟自己阿嬤，還是別人的阿嬤？」該名陳姓候選人則在臉書上回應是「外送高溫茶」，澄清他不是跟自己阿嬤亂倫。