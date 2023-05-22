【全程字幕】陳歐珀退選喊戰清白！徐巧芯告發違反政治獻金法 酸：自己默認跟imB關係？ @ChinaTimes ​

民進黨立委陳歐珀深陷im.B詐團風波，昨（21）日晚間宣布退選2024立委選舉。對此，國民黨立委曾銘宗今表示，後面應該還有更大咖的人會被爆出來，他並怒轟，民進黨主席賴清德把陳歐珀給喬掉，才是真正的「喬王」。

除了日前爆出陳歐珀羅東服務處、座車是由im.B提供外，台北市議員張斯綱今早再指出，陳的夫人徐慧諭擔任理事長之宜蘭縣進步婦女聯盟，其地址也登記在陳羅東服務處的同個地址內，陳家長期被詐騙集團包養。

曾銘宗則說，新北市長侯友宜日前協調國民黨新北市與台北市的立委參選人，結果被賴清德諷刺在「喬」，但這次賴一出手協調，陳歐珀就宣布退選，這才真的是「喬王」；曾接著指出，自己相信還會有很多im.B詐騙集團的相關案件會陸續爆出，尤其綠營不少高層都曾跟im.B核心人物吃飯、合照，陳在裡面恐怕只是個小咖。

另外，曾銘宗還提到，國家資安問題已經上升到國安層級，民眾的民政、戶政資料都在網站上被販賣；他稱自己原本對數發部寄予厚望，但現在看起來該部會似乎既沒有功能、也無績效，盼行政院、內政部、數發部能拿出具體措施，不要淪為詐騙協助者。