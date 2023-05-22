韓國男神李善均自《寄生上流》後以精湛演技晉身國際咖，在韓國內也是被列為「忠武路」演員，在今年坎城影展他甚至以兩部入圍坎城影展放映，分別以《寂噤計畫（暫譯）》入選坎城影展午夜單元，另一部《夢遊（暫譯）》也是在坎城影展進行國際首映。

《寂噤計畫》，由《寄生上流》李善均、《屍戰朝鮮》朱智勛領銜主演，《與神同行》特效團隊傾力打造驚心動魄災難場面，入選第76屆坎城影展午夜單元的《寂噤計畫》，於當地時間22日在坎城影展舉行紅毯首映，主演李善均、朱智勛、金熙元皆盛裝出席！《寂噤計畫》映後獲得觀眾全場起立鼓掌歡呼，導演和演員們也面露笑容向全場觀眾致意！許多觀眾紛紛盛讚：「令人想到《駭人怪物》和《屍速列車》！」、「娛樂性十足，比大多數好萊塢電影都更有趣！」

另一正式入選第76屆坎城影展的《夢遊》，由《寄生上流》李善均、《82年生的金智英》鄭裕美精彩共演，且奉俊昊導演還盛讚《夢遊》是他這十年來所看過的電影中最獨特的恐怖作品，因此備受期待！《夢遊》於當地時間21日在坎城舉行首映，導演柳在善、主演李善均、鄭裕美也特別現身與觀眾們一同觀影，特別的是，這次李善均與同是演員的妻子田慧振，也帶著兩個兒子一同參與坎城影展，李善均表示：「我們的電影《夢遊》能在坎城首映，真的感到十分幸福和榮幸，我們也感到十分激動期待！這次我的家人也一起來到坎城，這是我第一次和我的孩子們一起看電影，希望他們能別害怕地好好觀賞！」《夢遊》在首映後也獲得在場觀眾熱烈的鼓掌歡呼，許多觀眾對於無法預測的驚悚故事內容感到驚豔不已！