台中市潭子區得天宮22日中午傳出亮槍毆打傷害案，嫌犯下手前還在路邊亂撒尿。（民眾提供）

台中市潭子區得天宮22日中午傳出亮槍毆打傷害案。（民眾提供）

台中市潭子區22日中午傳出毆打案，有民眾報案稱得天宮前疑似聽到槍聲，警方獲報後趕赴，經調查為蔡男疑因感情糾紛遭郭、張男聯手毆打，張甚至亮槍，兩嫌隨後搭計程車逃逸，蔡經檢視後臉部擦挫撕裂傷並無槍傷，現場未發現彈殼。大雅警分局2小時內逮捕涉案人，起獲1把改造槍支、7顆子彈、1枚彈頭，後續依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

大雅警分局指出，今日上午11時40分接獲民眾報案稱潭子區得天宮前疑似聽到槍聲，分局立即成立專案小組，隨即展開清查。

調查指出，30歲蔡男疑因感情糾紛遭21歲郭男、23歲張男約至潭子得天宮談判，隨後遭郭、張男兩人聯手毆打，期間張男甚至亮槍，兩嫌隨後搭乘計程車逃逸。蔡男經檢視並無槍傷，臉部遭毆打致擦挫撕裂傷，緊急送台中慈濟醫院包紮。

從畫面顯示，郭、張兩人搭計程車抵達得天宮，其中一人在進廟前，還大搖大擺在路邊撒了一泡尿，相當難看，兩人進入廟內後聯手毆打蔡男，長達數分鐘的拳打腳踢，蔡爬起來後又被補上一腳，相當凶狠。郭、張隨後搭原計程車揚長而去。

郭、張嫌逃回市區租屋處，警方於2小時內即帶回涉案人等，並於現場起獲1把改造槍支、7顆子彈、1枚彈頭，後續依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送請地檢署偵辦。

大雅警分局指出，分局偵查隊隊長陳俊彥父喪請假期間，聽聞轄區發生重大案件，立即投入偵辦犯嫌行動，並順利將2名犯嫌逮捕歸案。同時呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。