桃園市觀旅局執行三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道工程，目前還有6位地主未點頭同意。（呂筱蟬攝）

桃園市觀光旅遊局向中央爭取經費辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，其中規畫「三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道工程」，原定4月完成細部設計及開工，未料部分地主不同意，市府觀光旅遊局協調後，最後剩下6位地主未點頭，工程將以減少設施物設置避開未取得土地同意書地段，預計6月中旬開工。

觀旅局表示，該工程經過彙整共需取得33筆土地使用同意，其中三層老街有13筆、打鐵寮古道20筆，截至目前細部設計階段，已成功取得三層老街11筆及打鐵寮16筆，共27筆之土地使用同意書，針對未取得土地同意書之地號，計畫將保持原貌不新增或減少設施物設置，另將經費移至已取得土地同意書之地號先行施作，計畫將在6月中旬前進場施工，開工前也會再次辦理施工前說明會，向在地居民呈現設計成果及施工計畫進度說明。

三層地區歷史巷弄營造及打鐵寮古道工程預算4500萬元，在三層歷史巷弄營造項目，包括公共空間洗衫場、老樹節點環境整理，另有三層在地文化牆面營造，改善老街地坪鋪面串聯出入口等；打鐵寮古道將改善三層、後慈湖之間路徑約1.4公里路徑，沿線包含太平橋、濟安橋、東興橋、阿母伯甘仔店、廢棄崗哨等，將進行原貌保存及周邊環境整理，兩項工程都將設置指標及解說系統。

市議員陳治文指出，該工程目前已獲得8成地主同意，建議市府可以給予尚未决定的地主思考緩衝期，而觀旅局也同意將緩衝至今年7月17日止，因本案為政府部門首次投入大量資源在大溪三層地區興建觀光建設，也希望在地居民能好好把握，期許為台七線提升為北橫國家風景區奠定更好的基礎。