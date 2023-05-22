縣長楊文科以「老中青幼統統照顧」為施政目標，除了發放老人年金外，縣議員上官秋燕建議縣府將二重國中改制為完全中學，全面補助65歲以上老人健保費，規畫的「愛心陪伴卡」補助儲值，並將縣民意外保險從30萬元提高到35萬元，照顧長輩和發生意外的縣民。

教育局長楊郡慈表示，待園區三期計畫經內政部核定通過，取得都市計畫內學校用地，辦理完全中學的規畫。

社會處長陳欣怡表示，目前補助老人健保費，中央僅補助70歲以上低收及中低收，竹縣今年補助1284人，縣內補助65歲至69歲低收和中低收老人健保費，今年有2104人，編列年度2085萬餘元經費。

陳欣怡說，到今年4月底，全縣老年人口數8萬302人，扣除中央補助1284人尚有7萬 9018人，老人健保費自付額以826元，若由縣府補助，經費需7.8億餘元，若補助70歲以上人扣除中低中央補助老人，計有5萬1477人，經費需5.1億餘元，以縣府財產恐難負擔。

陳欣怡指3月修正新竹縣老人及身心障礙者乘車補助要點，增列「愛心陪伴卡」將在7月1日上路，申請方式與敬老愛心卡相同，每名身心障礙者限辦1張愛心陪伴卡。

陳欣怡指愛心陪伴卡是以身障者名義申請，只是身分識別，沒有特定使用者的限制，但需自行加值，陪伴身心障礙者本人愛心卡後面使用，搭公車才享有半價優惠，單獨使用還是要全票，若陪伴到蕭如松園區則能免費。

縣府為使縣民在遭受意外不幸身故時。辦理30萬元的縣民意外保險，從2020年至到今年申請件578件，理賠548件，理賠金額總計 1億6440萬元，申請案有持續增加趨勢，以近5年統計，每年平均有176案理賠案件，如提高保險金額，每年預期將增加超過880萬元預算。

陳欣怡指2020年起為加強照顧經濟弱勢族群，縣府開辦「新竹縣低收入戶微型團體傷害保險」，照顧弱勢家庭因意外導致失能或身故，除30萬縣民意外保險保障外，亦能同時申請本項理賠，合計最高理賠金60萬元，若提高保險理賠金額涉及增加預算，惟恐排擠其他福利業務推展，需審慎研議。