《神秘五金行》收視不俗。（衛視原創照片提供）

AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲組成的衛視原創全明星修繕事業實境節目《神秘五金行》，20日首播收視率出爐，六日兩天電視頻道的首播加重播，4歲以上不重覆收看人數高達122萬人。節目尾聲在準備抓周道具時，AKIRA透露，雖然日本沒有抓周習俗，但他還是有與林志玲為兒子準備。熱愛足球的他，為了不讓兒子拿其他物件，竟直接把足球放在他面前，強迫他抓。他邊講邊示範動作，還現場秀了頭頂足球的絕技，讓大家直呼「調皮又可愛」。

首播第一集第一個收視高點落在王陽明在全美戲院初登場，與顏師傅的溫情互動及參訪戲院的讚嘆，台灣第一帥的魅力嶄露無遺！另外一個收視高峰落在後半段，大家準備大總管「五金」的抓周禮物，在不知道大總管是金剛鸚鵡的前提下，每個人準備的抓周禮物各有巧妙不同，製造出許多不同的笑點，其中小孩只有1歲多，離抓周儀式最接近的蔡昌憲更笑說：「大管家只有1歲，然後他要來管我們，『賣鬧啊』」。

熱愛籃球的禾浩辰，則是準備一顆籃球，可以陪他打球。蔡昌憲準備了搖搖手響板玩具，要讓大管家需要大家的時候可以搖搖響板，發出聲響來當呼叫鈴。王陽明買了一個計算機，因為大管家就是需要理財。温昇豪本來也準備了很多玩具，但想想抓周是希望小孩以後成為怎麼樣的人，所以他就改準備了一副撲克牌，除了讓大管家當賭神，也可以當魔術師，一個物品兩種夢想。

小孩年紀最大的王彩樺，則是說自己是諧星，一向走搞笑路線，為了讓抓周儀式有趣好玩一點點，王彩樺從包包裡面拿出馬桶刷，王彩樺表示把馬桶刷乾淨就會帶財，還可以當麥克風唱歌，讓全部的人好傻眼。衛視原創《神秘五金行》每周六晚上8點在衛視中文台全台首播，Disney＋同日晚上10點精采上線，台視隔週日晚上8點播出。